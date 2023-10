„Hackney Diamonds“ So gut ist das neue Album der Rolling Stones

Ron Wood (76) mag der an Jahren unreifste in dieser Gang sein, aber ihm dürfte es gehen wie Eltern, die auf ihre Kinder blicken und denken: So jung wäre ich auch gerne wieder. Mick (80) und Keith (79) altern rückwärts, sie laufen der Zeit entgegen, spielen Hase und Igel mit ihr. Vielleicht hat der Devil aus Dankbarkeit für den „Sympathy“-Werbesong einen faustischen Pakt mit ihnen geschlossen. Vielleicht war der Schimmel, den sie damals im Keller der sagenumwobenen Villa Nellcôte in Südfrankreich eingeatmet haben, wo sie „Tumbling Dice“ einspielten, mit kosmischen Sporen angereichert. Vielleicht hat sich ihr Dealer in einer besonders guten Apotheke bedient. Jedenfalls gelingt es Mick und Keith, die Zeiger der Uhr abzubrechen und ihr Ticken zu übertönen. In seiner Solo-Ballade „Tell Me Straight“ singt Keith Richards: „Is my Future all in the past?“ Man möchte mit einer Gegenfrage antworten: How soon is now?