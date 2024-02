György Mészáros kommt an die Tonhalle Der zweite Chef aus Budapest

INFO

Herkunft György Mészáros wurde 1984 in eine Musikerfamilie hineingeboren. Beide Eltern spielen an der Budapester Staatsoper, die Mutter als Oboistin, der Vater als Hornist. Mozarts „Zauberflöte“ war die erste Oper, die er als Kind sah. Mit sechs Jahren begann er, Klavier zu spielen, das Dirigieren faszinierte ihn aber schon damals.

Ausbildung Klavier und Musiktheorie studierte Mészáros zunächst am Bartók-Konservatorium und der Franz-Liszt-Musikakademie seiner Heimatstadt. Ab 2003 studierte er in Wien Klavier bei Martin Hughes, von 2005 an Dirigieren an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien unter Georg Mark. Meisterkurse für Dirigenten absolvierte er bei Yuri Simonov und Gianluigi Gelmetti.