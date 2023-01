Bedeutendes Denkmal am Niederrhein Wie aus einer „Schlangengrube“ das berühmte Nikolauskloster wurde

Und tatsächlich: Zum ersten Mal in der 600-jährigen Geschichte der Anlage, die heute vom Oblaten-Orden im Rhein-Kreis Neuss als offenes Kloster geführt wird, ist deren Bedeutung jetzt beleuchtet worden. Auf eine regelrechte Sensation sind dabei die Gutachterinnen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), Nadja Fröhlich und Kerstin Walter, gestoßen. Die Quintessenz aus ihrem Gutachten: „Das Nikolauskloster gilt als das bedeutendste Kloster der Franziskaner-Terziarier am Niederrhein.“ Es vermittelte in seiner zwar schlichten, aber repräsentativen Gestaltung insgesamt einen Eindruck der barocken Epoche am Niederrhein.