Günther Uecker Auf dem Lichtbogen in die Unendlichkeit

Nicht alleine in Ueckers Kopf ist die Fensteridee gewachsen, sondern in enger Zusammenarbeit mit Pastor und Gemeinde. Mehrere hunderttausend Euro kamen an Spendengeldern zusammen, auch für zwei weitere über zehn Meter hohe Fenster, die in diesem Herbst an der Südseite des Doms installiert werden sollen. Uecker arbeitet ohne Honorar. Gemalt hat er im Lockdown-Jahr 2020, konzentriert, wie es seine Art ist, meditativ, völlig zurückgezogen in seinem Atelier.