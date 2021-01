Medienkunst in der Julia Stoschek Collection : Der Sturz der Künstlerin

Düsseldorf „Grounding“ heißt das Medienkunstwerk von 2018, das eigentlich jetzt in der neuen Ausstellung der Düsseldorfer Julia Stoschek Collection zu sehen wäre. Wir zeigen die Videoarbeit von Klara Lidén.

Clara Lidén geht durch die Straßen von New York. Und eigentlich ist es eine Alltagsszene. Bis die schwedische Performance-Künstlerin wie aus heiterem Himmel zu Boden stürzt. Wie plötzlich gefällt. Einfach so. Und dann erhebt sich Lidén wieder, scheinbar ohne Mühe und auch ohne Blessuren, gerade so, als ob nichts gewesen wäre. Manchmal schauen Passanten sich den Sturz an, manchmal schauen auch weg, andere bemerken den Sturz gar nicht.

„Grounding“ heißt das Medienkunstwerk von 2018, das eigentlich jetzt in der neuen Ausstellung der Düsseldorfer Julia Stoschek Collection zu sehen wäre. Der Lockdown aber hat auch den Besuch dieses Museums unmöglich gemacht. Für alle, die gerne die Pivatsammlung von Julia Stoschek in Düseldorf-Oberkassel gesehen hätten und sich für Videokunst interessieren, stellen wir hier die Videoarbeit von Klara Lidén zur Verfügung. Kunst für alle also.

Es ist eine Kunst, die über die erste Überraschung hinaus verstört, wenigstens nachdenklich stimmt. Und der Titel der Arbeit trägt gleichfalls zur Irritation bei: „Grounding“ heißt so viel wie Erdung, und viele verbinden damit so etwas Bodenständigkeit. Diese Erdung aber ist wörtlich zu nehmen. Es ist der körperliche Kontakt mit dem Boden, der Straße, dem Asphalt. Es ist die Störung unserer gewohnten Bewegungsart, die im Video aber als normal erscheinen soll.