Mit 30.000 Euro dotiert Volker Bertelmann erhält Großen Kulturpreis 2023

Wer ihm je begegnet ist, ahnt, dass die Ehrung zwar hauptsächlich dem Musiker, aber sicher auch dem Menschen Volker Bertelmann gilt. Es gibt wenige Künstler dieses Rangs, die so bescheiden sind und eigentlich gar nicht zu begreifen scheinen, warum man so interessiert an ihnen ist und ihrerseits viel lieber ihr Gegenüber befragen würden. Bertelmann wuchs in Ferndorf im Siegerland auf, er kann auf eine klassische Klavierausbildung zurückblicken. Über den Umweg Köln kam er nach Düsseldorf, wo er zunächst mit der Gruppe God’s Favorite Dog HipHop machte und schließlich die Möglichkeiten seines Lieblingsinstruments auszuloten begann.