Albrecht Dürer in Aachen : Ein Popstar zu seiner Zeit

Albrecht Dürer, Bildnis der 20-jährigen Katharina, 1521. Foto: Bridgeman Images/Gabinetto Fotografico delle Galerie degli Uffizi

Aachen Warum Albrecht Dürer bis heute modern ist, erzählt eine großartige Ausstellung im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum über den weltberühmten deutschen Renaissancekünstler.

Von Annette Bosetti

Es war eine mühevolle Dienstreise. Albrecht Dürer war 500 Wegstunden auf Flüssen und Straßen unterwegs gewesen, war aus der Mitte Europas nach Flandern gereist, bis an die Nordseeküste. Der 49-Jährige bewegte sich mit Pferdewagen und Schiff aus seiner Heimatstadt Nürnberg fort nach Antwerpen. Begleitet wurde er nur von Ehefrau Agnes und seiner Dienstmagd Susanna. Im Gepäck hatte er Kunst bei sich, die er zum Verkauf anbot, auch, um seine Reisespesen zu begleichen.

Auf dieser langen Reise vor 500 Jahren machte der bis heute vielleicht wichtigste deutsche Künstler zwei Abstecher nach Aachen (1520 und 1521). In die Kaiserstadt brach er alleine auf, so konnte er neben den geschäftlichen Anliegen – er suchte dringend einen neuen Sponsor - nebenbei Würfel spielen und im Thermalwasser baden, kurzum: sich vergnügen. Diese Reisezeit zählt zu den produktivsten und künstlerisch beeindruckendsten Perioden Dürers. Er ist damals, sieben Jahre vor seinem Tod, auf dem Zenit seiner Zeichenkunst. Kurator Peter van den Brink, der sich in den vergangenen sechs Jahren vor allem mit Dürer befasst hat, sagt: „Ob mit Silberstift, Feder, Pinsel, Kohle oder Kreide – mit Dürers Zeichnerhand kann sich bis heute kaum jemand messen.“

Info Albrecht Dürer in Aachen Laufzeit Die Ausstellung „Dürer war hier. Eine Reise wird Legende“ läuft bis 24. Oktober im Aachener Suermondt-Ludwig-Museum, Wilhelmstraße 18. Im Anschluss reist die Ausstellung in die National Gallery London. Öffnungszeiten Di – So 10-18 Uhr, Do bis 20 Uhr. Tickets zu 6 Euro, erm. 4 Euro am besten online buchen unter www.duerer2020.de. Im Museum muss man Maske tragen und die Hygiene-Regeln einhalten. Parken Direkt am Museum besteht keine Möglichkeit anzuhalten oder zu parken. Parkhäuser fußläufig: Lothringerstraße 2-14 oder Adalbertsteinweg 36.

Der Niederländer Van den Brink hat mit seinem Kuratorenteam eine wundervoll anregende Ausstellung ins Aachener Suermondt-Ludwig-Museum gezaubert, die nach London weiterwandern wird. Trotz Corona gelang es dem zum September aus dem Amt scheidenden Direktor, vorzügliche Leihgaben aus aller Welt nach Aachen zu locken. Mehr als 190 Exponate sind ausgestellt, darunter 90 Meisterwerke Dürers im Dialog mit Zeitgenossen und Nachfolgern, die er inspirierte, darunter Quinten Massys, Joos van Cleve, Lucas van Leyden, Jan Gossart, Lucas Cranach d.Ä., Hans Holbein d.J. und Jan Brueghel d.Ä. Präsentiert werden Zeichnungen, Gemälde, Druckgrafiken, Skulpturen und Außenflügel eines Altarbildes; dazu kommen historische Dokumente wie Briefe und Karten. Besonders rar und autobiografisch aufschlussreich sind die Originalblätter der historischen Reisebuch-Abschrift von 1550. In einer dreiteiligen thematischen Akzentuierung unter Reise, Kunst und Rezeption ergibt sich ein Kosmos Dürer, in dem sich uns die faszinierende Welt des Renaissancekünstlers eröffnet. „Dürer war hier“, sagen die Aachener nicht ohne Stolz, er hat das auf Kaiser Karl zurückgehende Rathaus und den Dom gezeichnet, er begab sich auf Stippvisite ins Jülicher Land, und diese Reise, so sagt es der Titel, „wird zur Legende.“

Um Dürer besser zu verstehen, sein Werk lesen zu können, muss man wissen, dass er zu seiner Zeit schon ein Markenbewusstsein entwickelte. Sein aus den Buchstaben A und D verwebtes Logo war eine Art Branding. Er wollte bekannt werden; seine Grafiken überschwemmten zu Lebzeiten den Markt. Dürer bezahlte mit Kunst, so van den Brink. Auch eitel und selbstbewusst soll er gewesen sein, das entnehme man seinen Briefen, in denen er sich etwa irritiert über die Wahrnehmung seines Werkes seitens der Venezianer zeigt. Aus heutiger Sicht, so der Kurator, war Albrecht Dürer ein Popstar, der sich zu seiner Zeit zu inszenieren wusste und bei Hofe und den angesagten Gesellschaften verkehrte. Auch Kleider interessierten ihn. Der reisende Dürer glänzte als Designer, entwarf ein Haus für den Leibarzt von Königin Margarete von Österreich, daneben Faschingsmasken, Schmuck, Degengriffe, Siegel, Goldschmiede-Wappen und sogar einen Frauenturban. Dürer liebte offensichtlich das Leben und die schönen Dinge, das geben zahlreiche Notizen zu kostspieligen Einkäufen und Geschenken preis.

Dürer war der erste moderne Künstler, sagt van den Brink. Er konnte einfach alles gut, war der beste Zeichner, ein exzellenter Drucker, ein extrem guter Kupferstecher – „der beste“. Und Dürer war seiner Zeit voraus. Bis heute, so van den Brink, war er nie weg. Man solle nur einmal genauer die Zeichnung vom Antwerpener Hafen betrachten, zwei Linien sind es auf dem Blatt, die alles beschreiben, die Essenz. Die Beherrschung des Raums und der Leere. Überhaupt ist van den Brink das Schauen ins Bild hinein, das Vertiefen und Ergründen, in dieser Ausstellung ein Herzensanliegen. Die Generation unternimmt - 500 Jahre danach - eine Zeitreise in eine ferne Welt, die es schafft, uns in ihrer Tiefe und Menschlichkeit ganz nah zu kommen.