Premiere am Sonntag im Großen Haus Unbeirrt aufs Glück vertrauen

Ein Bäumchen baumelt vom Bühnenhimmel. Mit dürren Wurzeln schwebt es in der Luft, wird sorgsam auf dem Boden abgelegt. Wohlgefällig beobachtet André Kaczmarczyk die Szenerie. „Da kommt jetzt noch Glitzerschmuck dran“, erklärt der Regisseur des Kinder- und Familienstücks „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Und ruft einem Mitarbeiter zu: „Du weißt ja, wenn Maus und Katze in die Hölle fahren, musst Du dafür sorgen, dass sie unten bleiben.“ Noch ist die Bühne des Großen Hauses karg bestückt. Die Betriebsamkeit deutet jedoch auf die bevorstehende Premiere am 19. November hin. Danach wird es vor Weihnachten noch viele Vorstellungen des Märchens geben.