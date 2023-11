Große Loriot-Ausstellung in Frankfurt Der Verführer zur Selbsterkenntnis

Dabei hat alles so viel harmloser begonnen. Als studierter Grafiker ist Loriot erst einmal in der Werbung tätig – für Paderborner Bier und Stanwell ebenso wie für Agfa oder Scharlachberg. Einige Arbeitsproben aus dieser frühen Schaffensphase entführen mehr in den Markengeist dieser Zeit. Parallel dazu publiziert er unter anderem für den „Stern“ erste Zeichnungen. Bis 1953, also bis zur Serie „Auf den Hund gekommen“, in der er das Mensch-Tier-Verhältnis einfach umkehrt und Vierbeiner zeigt, die einen kleinen Herrn Gassi an der Leine führen und klagen, dass er wirklich an jedem Baum pinkelt. Es folgen darauf Proteste jener, die sich entlarvt zu sehen glaubten. Und da die schärfsten Kritiker der Elche bekanntlich stets selber welche sind, fallen die Urteile besonders harsch aus. Mit dem heute fast schon wieder amüsanten Ergebnis, dass Chefredakteur Henri Nannen die Zusammenarbeit mit Loriot einstellt (wofür sich Nannen später mit Sicherheit täglich ins eigene Gesäß gebissen haben dürfte). Es sei.