Truls Mørk im „Sternzeichen“-Konzert Ein Grammy-Preisträger zu Gast in der Tonhalle

Dieses Konzert sollte man keinesfalls verpassen. Am Pult steht der großartige Hugh Wolff. Nach der Pause gibt es die vibrierende, sturmumtoste 3. Sinfonie a-Moll („Schottische“) von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das „Sternzeichen“-Konzert ist in der Tonhalle zu hören am Freitag, 12., und am Montag, 15. Januar, jeweils 20 Uhr, sowie am Sonntag, 14. Januar, 11 Uhr.