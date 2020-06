Metalcore : Das Schlagzeug sagt: Wacht auf!

Die Metalcore-Band Lamb of God. Foto: TRAVIS SHINN PHOTOGRAPHY

Los Angeles Fette Gitarrenriffs und rauer Gesang: Die fünffach Grammy-nominierte Metalcore-Band Lamb of God hat ihr neues Album veröffentlicht. Die Texte haben sich von Religions- zu Staatskritik entwickelt.

Die fünffach Grammy-nominierte Metalcore-Band Lamb of God hat ihr zehntes Album veröffentlicht. „Lamb of God“ heißt auch die neue Platte der 1994 gegründetten Gruppe, die nicht nur geholfen hat, den US-amerikanischen Metal-Sound weltweit populär zu machen, sondern auch im jungen Genre Metalcore Pionierarbeit geleistet hat. Zwar musste die für das Frühjahr geplante „State Of Unrest“-Tour mit den deutschen Thrash-Metallern von Kreator ausfallen, die neuen Songs versprechen jedoch Großes für die kommende Konzertsaison.