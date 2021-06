Interview : Schöne Kinder mit Schusswaffen

Gottfried Hellnwein mit einem seiner Mickey Mouse-Motive. Foto: Malte Krudewig

Der irisch-österreichische Künstler Gottfried Helnwein malt meisterhafte Bilder. In Düsseldorf hat er seiner erste Ausstellung bei Geuer & Geuer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Gottfried Helnwein (72) startete seine Weltkarriere als Protestler, der die Wiener Gesellschaft nach dem Genozid in einem anarchistischen Rundumschlag wachrütteln wollte. Im Vergleich zu Joseph Beuys tischte er den Zuhörern keine Schamanen-Märchen auf, sondern konfrontierte sie mit ihrer eigenen braunen Vergangenheit. Er ist längst friedfertiger geworden, auch wenn Stirnband, Totenkopfringe und schwarze Kluft an ferne Polit-Zeiten erinnern. Bei Geuer & Geuer holt er zauberhafte Mädchen aus der Dunkelheit hervor.

Herr Helnwein, die Aggressivität gegen die Nachkriegsgesellschaft scheinen Sie nun gegen sublimere Töne auszutauschen. Zwar erinnert Ihre Serie „Katastrophen des Krieges“ weiterhin an Francisco de Goya und seine aus den Fugen geratene Welt, aber Sie zeigen blonde, schlafwandlerisch schöne Kinder mit Schusswaffen und Micky Mouse-Figuren. Ist der Kampf mit der Generation der Eltern passé? Wie kommt es zur Comic-Figur?

Gottfried Helnwein Ich bin 1948 in Wien geboren. Ich erinnere mich an leere Straßen, ausgebombte Häuser, Schutt und Asche. Alles war klein, grau, eng und verboten. Da erschien 1951 das erste Micky-Maus-Heft, denn einige PR-Offiziere der amerikanischen Besatzungstruppen wollten uns Nazi-Kindern die amerikanische Kultur vermitteln, und zwar durch Micky Mouse. Ich bekam das erste Heft mit fünf Jahren. Es war bunt. Ich nahm zum ersten Mal Farben wahr. Es war wie ein Kulturschock. Auf Künstler meiner Generation wie Günter Grass, Peter Handke und Elfriede Jelinek haben diese Hefte einen riesigen Eindruck gemacht. Und die Germanistin Erika Fuchs hat sie genial übersetzt. Ich habe von Donald Duck mehr gelernt als in all den Schulen, die ich später besuchte.

Inwiefern?

Helnwein Obwohl Donald Duck eher wie eine Ente aussieht, verkörpert er das Menschliche mehr als alle Werke der bildenden Kunst vor ihm. Es ist erstaunlich, dass dieser kleine, künstliche Erpel ein so viel besserer Spiegel der menschlichen Seele ist.

Der Dialog des Kindes mit der Ente auf Ihrem Gemälde wirkt märchenhaft und zauberhaft. Wie kommt das?

Helnwein In der Welt des Kindes ist die Imagination ohne Grenzen. Jedes Kind hat sein eigenes, geistiges Universum, seine eigenen Vorstellungen.

Seit rund 40 Jahren kreisen Sie um Kinder als unschuldige, wehrlose, der Gewalt ausgelieferte Menschen. Haben Sie Familie?

Helnwein Ich habe vier Kinder und vier Enkelkinder. Ich lebe in einer Großfamilie in einem Schloss in Irland. Kinder sind Teil meines Lebens. Sie sind ein Wunder, sie tragen mit ihrer Reinheit und Entrücktheit die Möglichkeit zu einem besseren Menschsein in sich. Sie wuchsen im Atelier auf. Ich gab ihnen einen großen Freiraum. Wenn sie nicht in die Schule gewollt hätten, hätte ich nichts dagegen gehabt, aber sie wollten in die Schule. Und alle Kinder sind selbst Künstler geworden.

Sie zeigen also Familienbilder?

Helnwein Ich arbeitete mit meinen Kindern, soweit sie das wollten. Aber ich hatte auch Modelle, Mädchen im Alter von circa neun Jahren. Sie haben schon etwas sehr Waches und Reifes und Erwachsenes, aber wirken verletzbar. Jungen in diesem Alter sind eher noch Einfaltspinsel.

Sie wechseln in Ihrer sublimen Maltechnik zwischen Fotografie und winzigen Spuren von Farbpigmenten. Wie gehen Sie vor?

Helnwein Ich mache einen Entwurf, orientiere mich an Fotoprojektionen, arbeite auch mit einem schwachen Fotodruck. Dann trage ich mit kleinen Pinseln viele Farbschichten auf.

Durch dieses Hin und Her zwischen Foto und Malerei traut man dem Bild nicht, zumal sich ein Blutrot nur minimal vom Trägermaterial abhebt. Ein Spiel?

Helnwein Es wirkt realistisch. Aber man weiß, so kann es nicht sein. Kinder leben in einer bedrohlichen Umwelt, aber sie kann ihnen nichts antun. Ich setze Licht und Schatten wie Caravaggio, der mit einer Camera Obscura gearbeitet hat.

Sie inszenieren Szenen. Das Weiß auf den Gesichtern ist Theaterpuder. Der Mantel mit den Epauletten erinnert an eine NS-Uniform. Das verrät den berühmten Bühnenbildner, Kostümbildner und Regisseur. 2010 feierten Sie in der Israelischen Oper mit „Das Kind träumt“ nach einem Stück von Hanoch Levin Triumphe. Eine visionäre Allegorie über Kinderschicksale in einer Welt zwischen Krieg, Zerstörung, Emigration und der Sehnsucht nach Frieden. Was war da los?

Helnwein Hanoch Levin war ein wunderbarer Dichter. Sein Stück ist sehr poetisch und hat einen seltsamen Dialog zwischen toten Kindern. Ich inszenierte auf einer großen Bühne mit Ballettkindern. Sie hingen in Gestellen an Fäden unter der Decke, und ihre zerrissenen und blutigen Kleider wurden leicht und immer mehr bewegt. Hinter ihnen gab es Puppen, deren Körper auf Spiegel projiziert wurden, so dass man ein Universum voller Kinder sah. Es war so unglaublich, dass ich selbst von meiner eigenen Produktion erschüttert war. Ein unendlicher Raum, und Kinder, soweit das Auge reichte.

Sie scheinen gern die Realität der Körper und die Fiktion der Farben im Foto oder auf der Bühne zu kippen und den Betrachter dadurch zu verunsichern. Was ist Ihr Ziel?

Helnwein Es geht mir um den Dialog mit dem Betrachter, der spontan reagiert und seine eigene Geschichte fühlt.

Auch Ihre Porträtfotos sind grandiose Menschenbilder: die Rockn' Roll- Ikone Keith Richards mit den Totenkopf-Ringen, der glänzende Kopf des Pop-Künstlers Andy Warhol mit der Gelatine im Gesicht oder der ewige Jüngling Michael Jackson: Wie gehen Sie vor in all den Schwarz-Weiß-Aufnahmen?

Helnwein Ich mache die Fotos ohne technische Tricks mit einer Kleinbildkamera. Ich drücke einfach im richtigen Moment ab. Die Bilder werden im Labor entwickelt und groß abgezogen. Auch hier steht der Mensch im Vordergrund.