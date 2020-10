Gottesdienste in Corona-Zeiten : Distanz als ein neues Zeichen der Nächstenliebe

Gottesdienste in Corona-Zeiten

Düsseldorf Die katholische Kirche in Deutschland ist erleichtert, dass Gottesdienste nach dem Berliner Krisengipfel erlaubt blieben und das Grundrecht auf Religionsfreiheit gewahrt bleibt. Der Kölner Dom wird ab Montag für Touristen geschlossen bleiben.

Der Kölner Dom macht angesichts der rasant ansteigenden Infektionszahlen ab Montag dicht. Aber erst einmal nur für Touristen. In Spitzenzeiten sind das täglich bis zu 30.000. Die Kathedrale bleibt indes für Gottesdienste geöffnet sowie für Menschen, die das Gotteshaus zum Gebet aufsuchen möchten. Auch die Turmbesteigung und die Domschatzkammer bleiben zunächst geschlossen; Führungen finden ab Montag nicht mehr statt. „Um die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher zu schützen und unseren Teil zum Rückgang der Fallzahlen beizutragen, verzichten wir ab dem 2. November am Dom auf alle touristischen und außergottesdienstlichen Angebote. Zugleich bleibt der Dom als Ort der Zuflucht und Zuversicht zum Gottesdienst und für alle Menschen, die ein geistliches Anliegen haben, geöffnet“, so Dompropst Guido Assmann.