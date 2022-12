Spannendes „Messiah“-Konzert in der Tersteegenkirche Auf den Spuren von Händel und Quincy Jones

So hatte man Händels „The Messiah“ noch nie gehört. Als sich 1992 Quincy Jones, der US-amerikanische Soulmusiker und Produzent bahnbrechender Pop-Alben, darunter Michael Jacksons „Thriller“, dieses Oratoriums annahm und eine Vielzahl von Einzelsätzen unter dem Titel „A Soulful Celebration“ in Soulmusik verwandelte, kam man aus dem Staunen nicht heraus. Er hatte die Musik des Spätbarock in eine moderne Form gegossen, als wäre sie von Händel dafür gemacht.