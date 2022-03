Auszeichnung auf der Biennale in Venedig : Goldener Löwe für Katharina Fritsch

Katharina Fritsch in London am Trafalger Square vor ihrem Kunstwerk "Hahn", 2013. Foto: Andy Rain/dpa

Düsseldorf Die Künstlerin erhält die Ankennung für ihr Lebenswerk auf der Biennale von Venedig im April. In Düsseldorf fühlte sie sich oft nicht genügend anerkannt.

Die in Düsseldorf lebende und arbeitende 66-jährige Künstlerin erhält, wie jetzt bekannt wurde, die Anerkennung, die für jeden Künstler eine Art Nobelpreis bedeutet. Auf der diesjährigen Biennale von Venedig wird ihr der Goldene Löwe verliehen in Anerkennung ihres Lebenswerkes. Die Kuratorin der 59. Biennale, Cecilia Alemani, hat die gebürtige Essenerin und emeritierte Professorin vorgeschlagen. Am 23. April, dem Eröffnungstag am Lido, soll Fritsch die Auszeichnung erhalten.