Deutscher Filmpreis : Goldene Lola geht an Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“

Die Regisseurin und Preisträgerin in der Kategorie "Beste Regie", Maria Schrader, spricht per Videobotschaft bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2021 "Lola" Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Könnten Sie sich eine Beziehung mit einem Roboter vorstellen? Um diese Frage geht es in der Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“. Nun bekommt der Film den Deutschen Filmpreis - und Regisseurin Maria Schrader ist schon vorher sichtlich gerührt.

Beim Deutschen Filmpreis hat die Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“ gleich vier Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Das gab die Deutsche Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekannt. Der Film stellt die Frage, ob man sich in einen Roboter verlieben könnte. Er wurde auch für Drehbuch und Regie ausgezeichnet.

Schauspielerin Maren Eggert gewann zudem eine Lola für die beste weibliche Hauptrolle. Sie spielt im Film eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll. Regisseurin Schrader war per Video zugeschaltet. Sie wäre wahnsinnig gerne selbst in Berlin dabei gewesen, sagte sie während des Abends, könne aber wegen Dreharbeiten in New York nicht dabei sein.