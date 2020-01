Vorbote für die Oscars : „Marriage Story“ ist Favorit bei den Golden Globes

Los Angeles Die Filmpreise werden in der Nacht zu Montag verliehen. Sie gelten als Vorboten für die Oscar-Verleihung im Februar.

(dpa) Fünf Wochen vor der Oscar-Verleihung wird an diesem Wochenende ein großes Staraufgebot bei den Golden Globes erwartet. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse sollen am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills zum 77. Mal vergeben werden. Bei der lockeren Trophäen-Party fließt gewöhnlich viel Sekt. Die Show gilt aber auch als Barometer für die glamouröse Oscar-Gala Anfang Februar.

Zu den Schauspielern mit Globe-Hoffnungen zählen Scarlett Johansson und Adam Driver als Scheidungspaar in „Marriage Story“, Daniel Craig als Detektiv in „Knives Out“, Taron Egerton als Elton John in „Rocketman“ und Renée Zellweger in „Judy“ als die Sängerin Judy Garland. Leonardo DiCaprio könnte für seine Leistung in „Once Upon a Time in Hollywood“ als bester Hauptdarsteller in einer Komödie ausgezeichnet werden. Es ist bereits die zwölfte Globe-Nominierung in der Karriere des Schauspielers, dreimal gewann er bereits eine der Trophäen.