Opern in Zeiten des Smartphones : Wie Barbie einmal bei den Salzburger Festspielen auftrat

Opern in Zeiten des Smartphones

Salzburg Wer sich bei den Salzburger Festspielen auf sein Smartphone verlässt, kann sich auf ein paar köstliche Überraschungen gefasst machen.

Heute Morgen fuhren zwei befreundete Musikkritisierende in unterschiedlichen Zügen zu den Salzburger Festspielen. Ihnen war langweilig, also begannen sie, einander SMS zu schicken – auch über die Produktionen, die sie jetzt und in der kommenden Saison sehen würden. Da ihre Smartphones nicht den kompletten Werkkatalog der Operngeschichte verinnerlicht haben und weil die Kollegen nicht laut und artikuliert sprechen konnten, verursachte die Diktierfunktion einige kreative Neukompositionen.