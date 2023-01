Bei Trauerfeier in Rom Gläubige fordern Heiligsprechung von Benedikt XVI.

Rom · Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wurde in Rom beigesetzt. Am Rande der Zeremonie forderten Gläubige eine rasche Heiligsprechung. Kritik kommt von Betroffenen sexuellen Missbrauchs in der Kirche.

05.01.2023, 16:34 Uhr

Der Sarg des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird nach der öffentlichen Trauermesse für den emeritierten Papst Benedikt XVI. in den Petersdom getragen. Foto: dpa/Vatican Media