„Britt-Marie war hier“ : Girl Power mit Mitte 60

„Britt-Marie war hier“ erzählt von einer Dame, die noch einmal neu beginnt.

(kna) Das Graffito „Kilroy was here“ stammt aus dem Zweiten Weltkrieg und war überall dort zu finden, wo US-amerikanische Truppen durchgezogen waren. Kilroy wurde so zum Supersoldaten, der immer schon da gewesen war, bevor andere kamen. Oder etwas genauer: Kilroy kam anderen zuvor. Ein Spruch, der die Überlegenheit der US-Armee mit Nachdruck betonte, aber auch später im Alltag für sanfte Irritation und amüsiertes Schmunzeln sorgte.

Ihr Mann hat nie Zeit und täuscht Arbeit vor – bis er einen Herzinfarkt erleidet und Britt-Marie eine junge, vollbusige Besucherin an seinem Krankenbett sitzen sieht. Daher stammt also das Parfüm an seinen Hemden. Kurzentschlossen packt Britt-Marie ihre Koffer und verduftet in eine kleine schwedische Gemeinde namens Borg, wo sie sich erfolgreich als Jugendbetreuerin beworben hat. Zur Jobbeschreibung gehört allerdings auch das Training der Kinderfußballmannschaft. Wenn Britt-Marie von einer Sache keine Ahnung hat, dann ist es Fußball – das zeigte schon ihr Unverständnis über die Begeisterung ihres Mannes bei der Fernsehübertragung von Länderspielen oder der Champions League.