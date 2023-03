Neuerwerbungen in der Sammlung Philara Nur Augen für dich

Alles kaputt. Auseinandergebrochen, beschädigt, im Innersten geborsten. Assoziationen drängen sich auf beim Betrachten der Skulptur von Diana Al-Hadid. Die umgestürzten Gebilde haben Wände wie Waben, zersplitterte Pfeiler. Erdfarben sind sie getönt – wie ein Termitenbau. Unmögliche Architekturen erschafft die Künstlerin, die in Syrien geboren ist und in New York lebt. Was muss ein 42-jähriger Mensch wie sie empfinden, der seine einstmals prächtige Heimat seit mehr als zehn Jahren nur noch unfrei erlebt, im brutalsten Grad der Zerstörung und am Gängelband der Diktatur? Ihre Arbeit „The Tower of Infinite Problems“ gibt darauf eine mögliche Antwort, indem das Werk alle Statik dekonstruiert. Als Eyecatcher wirkt es außerdem beim Eintritt ins Sammlungshaus Philara in Flingern.