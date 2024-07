Kunstpalast sucht Düsseldorfer Malerinnen Auf den Spuren vergessener Künstlerinnen

„Weniger als fünf Prozent der Künstler in den Abteilungen für moderne Kunst sind Frauen, aber 85 Prozent der Aktdarstellungen sind weiblich“, stellte einst die Künstlerinnengruppe „Guerilla Girls“ aus New York fest und schickte die provokante Frage hinterher: „Müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen?“ Das war 1989 und lenkte den Focus auf ein bis heute bestehendes Problem: Der Blick auf Künstler und Kunstwerke ist lange Zeit ein vorwiegend männlicher gewesen. Das ändert sich allmählich, doch zahlreiche Künstlerinnen, die in der Vergangenheit anerkannte Werke schufen, bleiben in unseren Tagen einfach nicht sichtbar.