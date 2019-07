Mönchengladbach : 600 Sekunden mit Jared Leto

Mönchengladbach Jared Leto und seine Gruppe 30 Seconds To Mars treten im Mönchengladbacher Sparkassen-Park auf.

Jared Leto ist am Telefon. Weltstar, Musiker, Schauspieler. Oscar-Preisträger 2014 für die Rolle der transsexuellen Rayon im Drama „Dallas Buyers Club“. Zehn Minuten hat Jared Zeit, sagt seine Agentin am anderen Ende der Leitung. „Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist“, sagt sie. Ist man jemals wirklich bereit dafür, mit Jared Leto zu sprechen? Bereit für den Mann, der zu der Met-Gala in New York eine Nachbildung seines eigenen Kopfes aus Wachs mitgebracht hat?

Jared Leto ist nicht nur Schauspieler, sondern auch eine Modeikone und vor allem Frontmann der Band 30 Seconds To Mars. Vor ungefähr zehn Stunden hat er noch gemeinsam mit seinem Bruder Shannon Tausende im südfranzösischen Argelès-sur-Mer begeistert. Am 15. August haben sie das auch in Mönchengladbach vor, im Sparkassen-Park.

Doch Leto ist nicht nur irgendwie spirituell, sondern auch witzig und vor allem: vergesslich. So sagte er schon einmal in einem Interview, dass er nicht wisse, wo sein Oscar gerade eigentlich ist. Unwissend gibt er sich auch über den Aufenthaltsort des Wachskopfes von seinem skurrilen Met-Gala-Outfit. „Ich glaube, er ist in Los Angeles, ich hoffe, er schläft.“ Ja, das ist wünschenswert. Nicht auszudenken, wenn der Kopf plötzlich „Closer To The Edge“ singt und die Putzfrau zu Tode erschreckt. Apropos „Closer To The Edge“. 2010 erschienen, Radiohit und auch heute immer noch gerne auf Partys und Abschlussbällen gespielt. Jared Leto selbst ist nie zu einem Abschlussball gegangen. Aber jedes Mal, wenn 30 Seconds To Mars dieses Lied spiele, sei es für die Band wie eine einzige Party, sagt Leto.