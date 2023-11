Interview mit Manfred Trojahn „Ich weiß gar nicht, ob es mich gibt“

Wer wäre ich geworden, wenn ich Amerika nicht verlassen hätte, um nach Europa zu gehen und Künstler zu sein? Das fragt sich der Schriftsteller Osbert Brydon, als er nach Jahrzehnten nach New York zurückkehrt, um sein Elternhaus abzuwickeln. „The Jolly Corner“, eine Erzählung von Henry James, hat den Komponisten Manfred Trojahn zu einer neuen Oper angeregt: „Septembersonate“ wird am 3. Dezember in der Regie von Johannes Erath in Düsseldorf uraufgeführt. Ein Gespräch über ein klingendes psychologisches Drama.