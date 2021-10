Ausstellung in der Galerie Philara : Der schöne Schein der androgynen Götter

Nara Bak, Anys Reimann, Theresa Weber, Arisa Purkpong, Donja Nasseri und Jana Buch (v. l.) stellen bei Philara aus. Foto: Isabel Hernandez

Düsseldorf Sechs Düsseldorfer Künstlerinnen holen in der Schau „Attempts to be Many“ das Spiel mit mehrdeutigen Geschlechterrollen aus der antiken Kunst in die Gegenwart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Seit der Einweihung von Claus Richters Denkmal für plurale Identitäten am Rheinufer ist das Thema der Gendergerechtigkeit beim Volk angekommen. Auf leiseren Sohlen arbeitet eine junge Garde von Künstlerinnen aus Düsseldorf an diesem Thema und macht sich wissenschaftliche Erkenntnisse selbst in der Antikenforschung zunutze. So lässt sich das Geschlecht der Pharaonen Echnaton und Hatschepsut nicht definieren, haben doch die Archäologen ihre liebe Not mit der Zuordnung der Steine. Die Ausstellung „Attempts to be Many“ (Versuche, viele zu sein) bei Philara ist spannend und doppeldeutig zugleich. Sie geht das Thema mithilfe von Transformationen und Collagen an.

Wer die große Eingangshalle der Familie Bronner an der Birkenstraße betritt, wird von einer Wandtapete im Panoramaformat überrascht. Dort spielt die Düsseldorferin Theresa Weber das Thema der mesopotamischen Gottheit Ischtar vom Ischtar-Tor im Pergamon-Museum Berlin durch. Ischta ist eine Göttin, die Gegensätzliches vereint. Sie ist Mann und Frau, Krieger und Fruchtbarkeitsgöttin. Der Busen der steinernen Figur ist selbstbewusst betont. Der Babylonische Löwe symbolisiert ihre Kraft. Die Meisterschülerin und einstige Tutorin der Akademie-Professorin Ellen Gallagher fügt ihr Selfie hinzu, das sie durch einen Instagram-Filter transformiert hat. In der Addition der Motive ergeben die Gestalten ein Flechtornament, dessen Netzwerk sich unendlich fortsetzen ließe. Dazu hängen Perlen, künstliche Fingernägel und Kunsthaare in Silikon eingegossen von der Decke und zwingen den Besucher, durch diesen Ersatz von Körperteilen und Körpererneuerungen hindurchzugehen.

Info Versuche, viele zu sein Ausstellung „Attempts to be Many“ ist in der Sammlung Philara im Hinterhof der Birkenstraße 47a zu sehen. Öffnungszeiten: Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag 14 – 18 Uhr. Eintritt gratis, Spende erwünscht. Führungen Öffentliche Führungen Samstag und Sonntag um 15 Uhr, Ticket zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Die Ausstellung läuft bis 23. Januar 2022

Donja Nasseri kommt aus der Klasse von Gregor Schneider. Als in Deutschland geborene Tochter eines afghanischen Vaters und einer ägyptisch-deutschen Mutter hat sie einen scharfen Blick für die Veränderungen in Tradition, Kultur und Geschlechtsidentität. Ihr Thema ist der schöne Echnaton, Gatte von Nofretete, in den Augen Nasseris eine eher hybride Figur, die weder eindeutig männlich noch weiblich ist.

Die junge Künstlerin stieß auf das Thema angsichts des Totentempels der Hatschepsut, an dem noch vor einigen Jahrzehnten neu geforscht wurde, wo aber auch 1997 bei einem Attentat 62 Menschen ihr Leben verloren, die meisten von ihnen Touristen. Hatschepsut war eine androgyne Gestalt wie Echnaton, beide waren Pharaonen. Mit Collagetechniken transportiert Nasseri die 4000 Jahre alten Ägypter in die Gegenwart und versucht dabei, zu einem modernen Idealbild zu kommen.

Oft sind allein schon die Lebensläufe der beteiligten Frauen aufschlussreich für das, was als künstlerisches Produkt entsteht. Anys Reimann stammt aus dem Ruhrpott und wohnt seit ihrem fünften Lebensjahr in Düsseldorf. Der Vater wurde in Guinea geboren, die Mutter in Kiel. Anys ist die Älteste in der Ausstellung. Sie hat von der Friseurlehre über die Innenarchitektur und das Produkt-Design so gut wie alles gemacht und erst mit 42 Jahren das Studium der Bildhauerei bei Thomas Grünfeld und Ellen Gallagher begonnen. Sie ist die perfekteste in der Runde, begnügt sich nicht nur mit Collagen, sondern überführt sie in eine raffinierte Malerei, so dass man zweimal hinschauen muss, um all die Brüche unter dem schönen Schein zu erkennen.

Hinter einem großen schwarzen Vorhang zelebriert Nara Bak ein „Trauercafé“. Sie inszeniert einen rituellen Raum, mit ofenfrischem Obstkuchen, der sogar gegessen werden darf, aber auch mit Fotos von Kommilitoninnen mit asiatischen Wurzeln. Die Fotos sind in Kerzenwachs eingegossen und brennen langsam ab. Das Motiv entstand in der Coronazeit, wo es nicht nur um Schmerz und Trauer, sondern auch um handfesten Rassismus ging, den die Kommilitoninnen zu spüren bekamen, weil man sie nicht für Deutsche hielt.