Ausstellung im Gerhart-Hauptmann-Haus Folgen eines geheimen Pakts

In Deutschland wäre so ein Bild damals kaum vorstellbar gewesen, für die Menschen im estnischen Exil war es ein Zeichen der Solidarität: 1985 hielten sie Schilder hoch, auf denen neben dem Hakenkreuz der Nationalsozialisten Hammer und Sichel der Sowjetunion prangen. Während der Zeit der Estnischen Sozialistischen Sowjetrepublik kam von estnischen Flüchtlingen in Kanada der Impuls, am 23. August in Erinnerung an die Opfer von Nationalsozialismus und Stalinismus die Trauerfarbe schwarz zu tragen. Der „Black Ribbon Day“, der Tag der schwarzen Bänder, war geboren.