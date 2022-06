NRW-Literaturtaler an Gerhart Baum verliehen : Ein Politiker für Kultur und Menschenrechte

NRW-Literaturtaler an Gerhart Baum verliehen

Düsseldorf Der ehemalige Innenminister Gerhart Baum wurde für sein kulturpolitisches Engagement mit dem „Literaturtaler“ ausgzeichnet. Beim Festakt sprach er über den Ukraine-Krieg.

Einen „Kulturgroschen“ hat er bereits, der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum. Die undotierte Ehrung wurde ihm vor drei Jahren durch den Deutschen Kulturrat verliehen. Jetzt ist noch ein „Literaturtaler“ dazu gekommen. Der ist gleichfalls undotiert und wird seit 2014 vom LiteraturRat NRW vergeben. Zur Preisverleihung war Gerhart Baum in die „Herzkammer“ gekommen, den neuen Vortragssaal der Stadtbibliothek am Konrad-Adenauer-Platz.

Der Ort war mit Bedacht gewählt, denn im KAP 1 befindet sich seit kurzem das Literaturbüro NRW, dessen langjähriger Leiter Michael Serrer auch Vorsitzender des „LiteraturRats“ ist. Ursprünglich war geplant, den Senior-Politiker nach Büchern zu fragen, die sein Leben geprägt haben. So wie bei Elke Heidenreich, die vor wenigen Tagen gleich ein ganzes Buch darüber vorstellte. Aber Baum ist auch in seinem neunten Lebensjahrzehnt ein sehr zeitkritischer Beobachter und wollte vor allem über den Ukraine-Krieg sprechen. Also einigte man sich darauf, die Laudatio anlässlich des „Literaturtalers“ als angemessenen Rahmen für ein politisches Gespräch zu betrachten.