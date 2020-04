Goldschmiedekunst : Georg Hornemann – der Herr der Ringe wird 80

Sein Geburtstagsessen wird sich Georg Hornemann heute selber kochen. Nicht nur wegen Corona wird er mit Ehefrau Lizzy alleine feiern. Der extravagante Goldschmied, der künstlerisch geprägte Juwelen für die Schönen und Reichen dieser Welt anfertigt, hält es privat bodenständig.

2016 hat Hornemann sein gemeinsam mit Sohn Alexander geführtes Ladenlokal an der Kö geschlossen und eine Dependance mit Showroom in Berlin eröffnet. Es war die richtige Entscheidung, sagt er heute. Die Zeichen standen auf Veränderung, Laufkundschaft gab es in seinem Luxus-Segment schon lange nicht mehr. Der Berliner Salon hat sich bewährt. Verstärkt werden dort künstlerische Kollaborationen ausgeführt, was gut ankommt. Die jüngste Kollektion von kinetischen Ringen, die in der Villa Grisebach angeboten wurde, war rasch ausverkauft. Gleichzeitig hatte sich der Senior an anderer Stelle der Flaniermeile ein neues Atelier mit Werkstatt errichtet, in der fünf Meister mit Blick auf den Kö-Bogen Platz arbeiten.