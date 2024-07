Der Grenzüberschreiter Georg-Büchner-Preis für Neusser Dichter Oswald Egger

Im Rheinland ist der vor 61 Jahren in Südtirol geborene Dichter weitaus bekannter als anderswo. Das liegt an seinem Wohnort, der ehemaligen Raketenstation Hombroich bei Neuss. Hier lebt und arbeitet er überwiegend. Dass Wien als zweiter Wohnsitz in seiner Vita zu finden ist, nennt im Gespräch mit unserer Redaktion einen „treuen Schatten“ und seine literarische Sozialisation bezeugt: „Wenn einer so schreibt wie ich, kann man eigentlich nicht im Rheinland zur Schule gegangen sein“, sagt Egger. Aber auch der spannungsgeladene Ort Hombroich ist für ihn als Nachfolger des Dichters Thomas Kling (1957-2005) sinnfällig: In beiden Werken gibt das Sprachschöpferische den Ton an, das neue Wort, die unvermutete Silbe, die nur schwer zu ergründenden Zusammenhänge. Wobei Egger mutiger ist, am Ende radikaler und in der Lust an sprachlicher Grenzüberschreitung vehementer. Seine Dichtung ist in des Wortes bester und ursprünglicher Bedeutung originell. Seine Bücher sind Expeditionen. Aber ohne Ziel. Und häufig mit Entdeckungen links und rechts des lyrischen Weges.