Infektionsgefahren Gefährliche Keime in der Küche

Daher sollte man jeweils ein Schneidebrett für Fleisch, Gemüse und Brot verwenden. Ob es aus Plastik oder Holz sein sollte, hängt von der Nutzung und den anschließenden Möglichkeiten der Reinigung ab. Produkte aus Kunststoff sind anfälliger für Schneidespuren, in denen sich Bakterien sammeln können. Doch sie lassen dafür problemlos in der Spülmaschine reinigen. Holz hingegen gilt, wegen seiner Gerbstoffe, selbst als antibakteriell, allerdings nur so lange, wie die Oberfläche intakt ist. Gereinigt wird es am besten mit einem rauen, in heißem Wasser getauchtem Schwamm und etwas Spülmittel. Danach sollte es so lange an der Luft stehen, bis es komplett trocken ist.