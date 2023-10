Dürrenmatts Klassiker in Düsseldorf Das Paradies der alten Dame

Lange darf man rätseln, was die Buchstaben in schwungvoller, etwas altmodischer Schrift hoch über der Bühne zu sagen haben. Das große P am Anfang vervollständigt sich im Lauf des Abends zu einem Paradies und bröckelt dann allmählich ab. In Laura Linnenbaums Inszenierung von Friedrich Dürrenmatts tragikomischem modernen Klassiker „Der Besuch der alten Dame“ erweist sich der Platz zwischen den Buchstaben als Lieblingsort der Titelheldin Claire Zachanassian. Von dort verfolgt sie die wie ein Räderwerk ablaufende Rache, die sich Dürrenmatt für sie ausgedacht hat. Von oben kann sie besonders gut beobachten, wie ihr einstiger Geliebter, Alfred Ill, in ihre Falle gerät. Unten – im Getümmel auf der Bühne – mischt sie sich immer wieder kräftig ein in ihr Vernichtungswerk.