Debatte um Gedenkstätte des Kriegsgefangenenlagers bei Stukenbrock Einem Schreckensort droht das Vergessen

Sein Name klingt so menschenverachtend technisch, wie er von den Nazis gemeint war: „Stalag 326“. Ein Stammlager vor allem für russische Kriegsgefangene. Und es war keins, das auch nur ansatzweise die Genfer Konvention für die Behandlung von Gefangenen befolgte. „Stalag 326“ existierte von 1941 bis 1945 in der Senn bei Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen. Fast 300.000 Kriegsgefangene wurden dort registriert, von denen bis zu 70.000 einen elenden Tod fanden. So die Schätzung, weil gesicherte Opferzahlen nicht existieren.