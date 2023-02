Gastkonzert des London Philharmonic Orchestra Die Chefin

In London gibt es keinen Mangel an Spitzenorchestern. Über das grandiose London Symphony Orchestra müssen wir gar nicht reden. Das Philharmonia Orchestra bewahrt sich seine Klangkultur ebenfalls seit Jahrzehnten, seit es von Herbert von Karajan zum Eliteorchester der Schallplattenfirma EMI dressiert wurde. Dem Royal Philharmonic Orchestra ist die bis heute beste Gesamteinspielung aller Beethoven-Sinfonien gelungen (unter Leitung von René Leibowitz). Das BBC Symphony Orchestra beglückt uns jährlich mit hinreißenden Konzerten bei den „Proms“. Und die Academy of St. Martin in the Fields genießt seit Neville Marriner in vielen Konzertsälen einen Lieblingsorchesterstatus – auch in Düsseldorf, stets im Januar.