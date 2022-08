Unser Buch der Woche : Corona und verstopfte Klospülungen

Gary Shteyngart. Foto: Marco Destefanis / dpa

In Gary Shteyngarts brillant-komischem Roman „Landpartie“ fliehen acht Menschen vor einem Virus. In einer US-amerikanischen Bungalowanlage erleben sie ihr blaues Wunder.

Dieses Buch wirft mit Schwung, Präzision und herrlich ironischer Attitüde seine Lassos aus. Deren Ziel: der russische Jude und sein labiles Emigrantendasein. Verknotete Paare. Schrecknisse im heutigen Russland und in den USA. Anton Tschechow und Fleecepullover. Riesling und Verhütung. Die Attraktivität eines Hollywoodschauspielers. Die Corona-Pandemie und die Frage, ob Sex auf Abstand funktioniert.

Die Fangergebnisse ergeben aber kein Sammelsurium, sondern einen hinreißenden Roman. Gary Shteyngart, 1972 in Leningrad geboren und in New York aufgewachsen, erzeugt in „Landpartie“ lauter Strudel, in denen man glucksend vor Freude untergeht und trotzdem immer wieder an die Oberfläche gespült wird – damit man nicht absäuft, sondern direkt weiterlesen kann.

Vorderhand geht es um eine Versuchsanordnung: Wie im „Decamerone“ des Boccaccio trifft sich ein Häuflein international befreundeter oder vertraglich verbandelter Menschen im März 2020 auf der Flucht vor dem Coronavirus in einer US-amerikanischen Bungalowanlage, die dem glücklosen Schriftsteller Sasha Senderovsky gehört. Unter notorischer Verkennung seiner Schulden gibt er den Zampano, der herrschaftlich empfängt und bewirtet, aber nicht einmal eine Klospülung reparieren lassen kann.

In der Folge begeben sich auf dem Anwesen groteske Liebeleien, zynische Zeitreisen, zunehmend erbitterte Konkurrenzkämpfe. Die Bewohner sehen sich nicht nur mit einem vollstreckungsintensiven Virus konfrontiert, sondern auch mit ihrer eigenen Heimatlosigkeit, mit den USA zur Zeit von Präsident Donald Trump, („ein Staat im freien Fall“) – und mit der fatalen Liebe zum Alkohol. Unter dessen Einfluss demaskieren sich alle, „und die Ungeliebten werden in ihre Gläser seufzen und sich zu erinnern suchen, wie es war, begehrt zu sein“.

Das Buch greift tief in die Geschichte politisch-religiöser Wirrnisse, lässt sich aber fortwährend von der Gegenwart einholen, mehr noch: Es leistet der Überblendung von Zeiten Vorschub. Shteyngart erzählt mit unerhörter Leichtigkeit sogar von Heimsuchungen durch den Rechtsradikalismus in den USA, der hier in Gestalt eines schwarzen Pick-ups mit anonymem Fahrer zur Bedrohung wird.

Oder zu werden scheint. Das Buch blufft in einer Tour, stellt Fallen, enttäuscht Erwartungen – das aber so charmant, so satirisch, so chamäleonesk, dass man versteht, wieso viele US-Kritiker dieser „Landpartie“ enthusiastisch applaudiert haben. Auch hierzulande ist das Leseglück ziemlich vollkommen, Nikolaus Stingl hat das Opus famos übersetzt. Eine meiner vielen Lieblingsstellen: Der Rasen eines typisch US-amerikanischen Vorgartens ist nicht nur pedantisch kurz geschnitten – er ist „zu Tode gemäht“.