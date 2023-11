Ausstellung in der Düsseldorfer Andreaskirche Garten der Kunst

Der letzte Akt in diesem bildnerischen Trauerspiel, das, eigenartig, so gar nichts Morbides an sich hat, kulminierte am 17. August 2018 in Timpners Freitod. Der Künstler sprang von der Ruhrtalbrücke. Nahlah Saimeh sieht darin jedoch keinen Akt der Verzweiflung, sondern eine wohlkalkulierte existenzielle Setzung. Vergleichbar mit Yves Kleins berühmtem „Sprung in die Leere“ und letztlich wohl selbst gedacht als finales Kunstwerk. „Niemals geht man so ganz“: Bestätigung findet Trude Herrs Liedzeile jetzt in der kleinen, aber feinen Timpner-Ausstellung in St. Andreas.