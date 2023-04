Ausstellung von Franz Swetec Der Senior unter den Galeristen

Die Galeristen der ersten Stunde nach dem Krieg waren in Düsseldorf keine Kunsthistoriker oder Betriebswirte, sondern Lehrer, Architekten, Künstler und Kaufleute. Ein gelernter Schreiner wie Franz Swetec ist die Ausnahme. Weniger ungewöhnlich ist die Tatsache, dass er nicht alle Werke einer jeden Ausstellung verkauft, sondern wichtige Teile selbst behält. Mit ihnen bestückt er zum 55-jährigen Bestehen seiner Galerie eine Schau in der Hauptverwaltung Nordrhein-Westfalen der Deutschen Bundesbank an der Berliner Allee. Titel: „Kunst ist Seele, Seele ist Kunst“.