Kunstmesse Tefaf Wo man einen Gerhard Richter kaufen kann

Wenn am Donnerstag die illustre VIP-Schar zur Preview einfliegt ins Kongressgebäude MECC an der Maas, dann wird die Sicherheit noch größer geschrieben als je zuvor. Denn bei der vergangenen Tefaf-Messe im Juni 2022 hatten Räuber in einem spektakulären Blitzüberfall die Schaufenster eines Juwelierstandes zertrümmert und fette Beute gemacht. Alleine der gelbe Diamant, den die vierköpfige Bande auf Elektro-Rollern unbehelligt aus dem Messetrubel herauslavierte, ist 114 Karat groß und soll 27 Millionen Euro wert sein. Heute weiß man, die vier Diebe sind der Pink-Panther-Bande zuzurechnen, es gibt Verdächtige, die Beute bleibt verschwunden. So werden die Sicherheitsmaßnahmen in Form von Personenkontrollen noch einmal verstärkt.