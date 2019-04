Ausstellung bei Hans Strelow : Abstrakter Vierklang

Malerei „Giverny“ von K.O. Götz, entstanden 1987. Das Kunstwerk ist nun in der Ausstellung „Vier Meister der Abstraktion“ in der Galerie Strelow zu sehen. Foto: Galerie Hans Strelow

Düsseldorf Hans Strelow hat sich einen Wunsch erfüllt und zeigt vier Helden der Abstraktion. In seiner Galerie am Luegplatz stellt er Arbeiten der Maler Peter Brüning, K.O. Götz, Emil Schumacher und des Bildhauers Norbert Kricke aus.

Rechnet man in Düsseldorf zur Fülle der Museen die Galerien als Ausstellungsorte hinzu, so ist der Reichtum an Kunstangeboten hier schier unermesslich. Die Galerien sind noch dazu oft flexibler und wagemutiger als die behäbigen Museen, subjektiver, schneller und exklusiver. Das ist jetzt wieder bei Hans Strelow zu erleben, dem Altmeister unter seinesgleichen, der sich allenfalls mit Hans Mayer in den Wettstreit um Erfahrung begeben kann.