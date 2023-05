Interview mit Gaby Hauptmann „Das Happy End ist für mich wichtig“

Interview | Leipzig · Ihre Unterhaltungsromane sind in Millionenauflage erschienen – und in vielen Ländern dieser Welt. Wie schafft man das? Eine von vielen Fragen an die 65-jährige Bestsellerautorin Gaby Hauptmann.

05.05.2023, 10:00 Uhr

Erfolgreich und frohgelaunt: die Schriftstellerin Gaby Hauptmann. Foto: Dieter Wehrle / Piper

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Frau Hauptmann, wie schreibt man eigentlich einen Bestseller?