Projekt von Gabi Luigs Neues Leben für den Uecker-Platz

Die Künstlerin Gabi Luigs, die sich gern eine „Kulturarbeiterin" nennt, weil sie kuratiert und organisiert, will an der Grundidee des Platzes nichts ändern, wohl wissend, dass die Stadt kein Geld für neuen Kies hat. Sie findet es wunderbar, wenn in der Dunkelheit Kurzfilme vom Hafenkunstkino zu sehen sind. Aber sie möchte mehr. Als praktische Frau will sie zunächst den vorhandenen Kies gleichmäßig auf dem Platz verteilen, sodass sich keine Pfützen mehr bilden. Anschließend soll es ein Auftrittsort für Studierende der Akademie werden, die dort ihre Performances zeigen. „Es soll Aktionen geben, die dem Stil der eingeladenen Künstler und Künstlerinnen entspricht", so ihre Idee. Auch an Filme aus eigener Produktion ist gedacht.