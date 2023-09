Thomas Müller ist Lesebotschafter Hauptberuf Fußballstar, Nebenjob Kinderbuchautor

Die Handlung setzt da an, wo sie im zweiten Buch aufgehört hat. Müller erzählt von der Saison, in der er zum ersten Mal Deutscher Meister wurde. Wann das war, verrät er nicht. Gemeint sein dürfte die Bundesliga 2009/2010. Vor allem geht es um ein knappes Rennen mit den „Blau-Weißen“ und um ein Spiel, bei dem Müller drei Tore schoss. Der Name „FC Schalke“ fällt nicht, auch nicht der Name „VfL Bochum“. Dafür kommen aber „Philipp“, „Franck“, „Holger“, „Hans-Jörg“ und „Arjen“ vor, wobei es sich um Lahm, Ribéry, Badstuber, Butt und Robben handeln dürfte. Am Ende zeigt sich Müller, wenn auch nur kurz, von seiner privaten Seite, in erster Linie geht es aber um Fußball.