„Rubberband“ : Fürchterliches Album von Miles Davis

Düsseldorf Der Trompeter hatte das „Rubberband“-Material 1985 eigentlich verworfen. Nun erscheint es dennoch.

Die Tapes mit den Fragmenten der „Rubberband“-Sessions lagerten seither im Tresor, und wenn man Verwesung und Korrosion mal braucht, sind sie nicht da. Vince Wilburn jr. kramte sie hervor. Er hörte, dass sie tatsächlich nicht so der wahre Jakob sind, deshalb fuhrwerkte er darin herum. Er engagierte Sänger und spritze R’n’B-Infusionen in die Stücke, er pimpte und tunte, und was dabei herauskam, hört man im Stück „Paradise“: Fußgängerzonen-Getrommel, allerbilligste spanische Folklore und dazu Steeldrums, die Karibik nur behaupten und in Wirklichkeit an Pauschalreisen-Werbespots erinnern: Nix wie weg! Davis’ Trompete diffundiert orientierungslos über diesem Abgrund an Geschmacklosigkeit, und man hofft, dass keiner der adressierten „jungen Leute“ diese Musik hört, denn dann wären sie auf ewig für den Jazz verloren.

Die 80er Jahre waren ohnehin schwierig für Miles Davis. 1980 kehrte er nach fünf Jahren Pause zurück, und es heißt, dass er danach nie mehr so recht zu seinem Ton gefunden habe, was aber nicht stimmt. Er war fasziniert von Pop und HipHop, und wer die Produktionen jener Jahre unvoreingenommen hört, findet in „We Want Miles“ (1982), „Tutu“ (’86) und „Aura“ (’89) einige große Momente. Wer indes das Genie dieses Kerl würdigen möchte, sollte neben dem Klassiker „Kind Of Blue“ (1959) die progressiven Meisterwerke „In A Silent Way“ (’69), „Jack Johnson“ (’71), „On The Corner“ (’72) und „Water Babies“ (’76) hören. Das ist das Tröstliche: Eine Platte wie „Rubberband“ kratzt nicht am Mythos dieses Giganten, er ist ja viel zu groß.