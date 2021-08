Der neue grandiose Roman des Bestsellerautors : Der King

Bestsellerautor Stephen King. Foto: S. Leonard/Sh. Leonard

Red Bluff „Billy Summers“ heißt der neue, über 700 Seiten starke Roman von Stephen King. Er erzählt die unglaubliche Geschichte eines Auftragskillers, für die der 73-jährige Autor den Nobelpreis verdient hätte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Kein Quatsch, Stephen King sollte endlich den Literaturnobelpreis bekommen. Das sagt sich nicht so leicht über einen Fantasy- und Thriller-Autor, dessen Bücher bislang in 50 Sprachen übersetzt und über 400 Millionen Mal verkauft wurden. Weil solche Popularität noch immer als ein sicheres Indiz für bloße Unterhaltung gilt. So absurd das klingt: Die Gunst der Vielen ist ein Makel.

Am Montag erscheint der neue Roman von Stephen King. Er heißt „Billy Summers“, er ist sein ungefähr 60. Buch, das ins Deutsche übersetzt wurde – und eins seiner besten überhaupt. Wer diesen Roman über einen Auftragskiller nicht liest, bringt sich möglicherweise um einen geglückten Sommer.

Info Geehrt auch mit dem Edgar Allan Poe Award Das Buch Stephen King: „Billy Summers“. Heyne, 718 Seiten, 26 Euro Der Autor Stephen Edwin King wurde 1947 in Portland, Maine, geboren. Als einer der meistgelesenen Autoren wurde er 2003 mit dem Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk geehrt und 2015 mit dem Edgar Allan Poe Award.

Billy ist ein ehemaliger US-Marine, ein grandioser Scharfschütze, einer der besten Killer des Landes mit dem grotesk anmutenden Charakterzug, dass er nur Menschen ins Jenseits befördert, die wirklich Böses getan haben. Was seine Auftraggeber nicht wissen: Dieser Billy Summers ist nicht so naiv, wie er vorgibt. Er hat den Comic in der Hand, doch Émile Zolas blutiges Ehedrama „Thérèse Raquin“ am Nachttisch. Billy ist ein Leser. Und er wird sogar zum Autor.

Ohne zu viel zu verraten: Billy soll den inhaftierten Mörder Joe Allen auf den Stufen zum Gericht aus großer Entfernung liquidieren, der über einen Medienmogul zu viel weiß, zu viel Brisantes eben. Zwei Millionen Dollar gibt’s dafür; 500.000 im Voraus, den Rest nach Erledigung. Es soll sein berühmt-berüchtigte letzte Job sein. Doch bis Joe nach Kalifornien ausgeliefert und ins Kaff „Red Bluff“ überstellt wird, vergehen Wochen. Billy muss warten, und so tarnt man den Mieter eines Hochhaus-Apartments gegenüber des Gerichts mit einer neuen Identität. Er heißt jetzt David Lockridge und soll ein Schriftsteller sein, der an seinem neuen Buch arbeitet. Und weil Billy mordmäßig Langeweile hat und belesen ist, fängt er tatsächliche an, seine Lebensgeschichte als Roman aufzuschreiben. Seine traumatische, blutige Kindheit, seine Kriegsjahre in den Straßen von Falludscha.

Wem hören wir da eigentlich zu? Jetzt Billy? Oder Stephen King? Einer anderen Person? Wer schreibt was? Wer erfindet den Schluss über Billy Summers, die „Geschichte eines Verlorenen“? Billy wandelt sich und merkt, dass es nicht mehr seine Geschichte ist, die er da schreibt. Und er will, dass er gelesen wird. Er beginnt zu ahnen, dass Wörter die Welt verändern können. Und nebenbei wird der Job getan, werden Fallen gestellt, wird Rache geübt, quer durchs Land.

Natürlich ist das spannend, brutal, ruhelos. Und es ist große Literatur mit dem Spiel der Masken und den geborgten Identitäten, den Literaturanspielungen und einem Romanhelden, der ein Leser und sein Autor ist. Auch dafür gibt es einen großen modernen Vorgänger: den Don Quijote von Miguel de Cervantes. Da mag arg hochgegriffen sein, zumal Stephen King diesmal eher an Cormac McCarthy erinnert, was aber auch keine Kleinigkeit ist.

„Cross the Border – Close the Gap“, hatte der US-amerikanische Literaturwissenschaftler Leslie Fiedler 1968 verkündet. Es war ein kleines Manifest der Postmoderne, mit der Überschreitung aller Grenzen von sogenannter Unterhaltungsliteratur und ernster Dichtung. Warum keine Western schreiben? Warum nicht im „Playboy“ publizieren? Fiedlers Rede war auch der Versuch, Ressentiments zu überwinden. Sie war eine Einladung, viele Menschen zu erreichen.

Nichts anderes versucht – und gelingt – Stephen King. Und es ist überflüssig zu fragen, ob er mit seinen Büchern die Ängste, Fragen und Hoffnungen menschlicher Existenz berührt. Natürlich gelingt ihm das. Und wir erfahren das mit und durch Billy Summers, der darauf brennt, weiterschreiben zu können: „Weil es ihm etwas bedeutet. Es ist nicht wie Tagebuchschreiben, es geht ihm nicht darum, Frieden mit einem Leben zu schließen, das in vielerlei Hinsicht unglücklich und traumatisch war, und es ist keine Beichte, obwohl es auf ein Geständnis hinauslaufen könnte. Es geht um Kraft. Endlich hat er Zugang zu einer Kraft gefunden, die nicht aus dem Lauf einer Waffe kommt.“

Billy Summers merkt auch, dass die Geschichte seines Lebens nicht mehr sehr eigene Geschichte ist. Dass sie selbstständig wird und sich vom Autor löst. Er hatte keine Ahnung, wie gut man sich beim Schreiben fühlen kann – und denkt: „Schriftsteller müsste man sein.“ Stephen King dürfte bei diesem Satz mehr als nur geschmunzelt und sich seinem Helden sehr nahe gefühlt haben.

King ist keine sonderliche öffentliche Figur. Interviews gibt er kaum, und die wenigen, die jetzt im US-amerikanischen Fernsehen gesendet wurden und den 73-jährigen Autor im T-Shirt und im holzgetäfelten Homeoffice zeigen, sind skurril bis putzig. Nach ein bisschen Inhaltsangabe wird King gefragt, wer denn im Kinofilm Billy Rolle spielen sollte. „Jake Gyllenhaal“, sagt King sofort. Und mit nur einem Namen beginnt der opulente Roman Kopfkino zu werden.

Vor dem Bildschirm sitzend die Welt verändern! Mit diesem Traum endet das Buch nach fast 720 atemberaubenden Seiten. Zugegeben, die Veränderung mag nicht von Dauer sein, heißt es noch, weil die Welt immer wieder zurückkehrt. „Aber bevor sie das tut, ist es fantastisch.“