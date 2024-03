Begegnung mit Klaus-Peter Wolf Bestsellerautor in roten Hosenträgern

Und die mit den Hosenträgern geht so: Während einer großen Lese-Tournee gab es Sorgen um die Mutter daheim und darum ständig etwas zu organisieren. Wolf war unter Stress, verlor in kurzer Zeit etliche Kilos. Bis die Hose bedenklich schlabberte. Also kaufte seine Frau im nächstbesten Laden die roten Träger. Sie wurden zwangsläufig zum Bühnen-Accessoire seiner weiteren Lesereise, und als dann in Bochum in Reihe eins mehrere Männer stolz ihre roten Hosenträger und damit ihren Fanstatus vorführten, waren die Dinger Pflicht.