Kardinal Woelki als Gastredner im Diözesanrat Reformen nur mit Einwilligung des Papstes möglich

Was geht und was geht nicht im Kölner Erzbistum? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Nicht nur unter den Laien der noch mitgliederstärksten deutschen Diözese. So wurde vor einigen Wochen der Mettmanner Pfarrer Herbert Ullmann von Kardinal Rainer Maria Woelki abgemahnt – wegen eines Segnungsgottesdienstes für ein homosexuelles Paar. Mit der Auflage, künftig keine weitere Feiern dieser Art zu zelebrieren. Dies führt zu einer Art „Segens-Flickenteppich“ innerhalb der Kölner Kirchenprovinz, der Woelki als Metropolit insgesamt vorsteht. So können gleichgeschlechtliche Paare in den Bistümern von Münster, Essen und Aachen durchaus mit Segensfeiern rechnen.