Kulturtipps zum Wochenende : Arm in Arm mit Popstars, Auge in Auge mit Rembrandt

„Komm wir fahren nach Amsterdam" hat das Duo Cora 1985 gesungen. Ein Kurztrip in die niederländische Hauptstadt, gut zwei Fahrtstunden von Düsseldorf entfernt, lohnt sich – mit hochklassiger Kultur und popkulturellem Spaß für die ganze Familie.

Madame Tussauds Wer James-Bond-Darsteller Daniel Craig tief in die Augen blicken will, ist hier richtig. Wer mit dem Superhelden Hulk kuscheln will, auch. Wer Nelson Mandela die Ehre erweisen will, ebenfalls. Wer coole Fotomotive sucht, allemal. Mehr als 150 Persönlichkeiten, Stars und Sternchen der Zeitgeschichte sind bei Madame Tussauds in der Amsterdamer City verewigt. Zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt das Wachsfigurenkabinett, das die Promis aus Pop, Rock, Sport, Kunst, Königshaus und Kunst akkurat vermisst und abbildet. In einem von Lasern beleuchteten und futuristisch beschallten Aufzug geht es hoch in die Wachswelten, die thematisch angeordnet sind: die Hollywood-Stars an der Bar, die DJs am Mischpult, die Sportler, die Models, die niederländische Königsfamilie, Maler von Mondrian bis Rembrandt, politische Größen und die Avengers-Superhelden. Nicht alle sind gleich gut gelungen. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel würde man ohne Merkel-Raute und Hosenanzug nur schwer erkennen. Andere Promis wie Nicolas Cage, George Clooney, Meghan und Harry wirken so verflixt echt, dass man sich kaum traut, ihr Haar zu berühren. Aber man kann sich mit allen hautnah selbst fotografieren, ihnen den Arm auf die Schulter legen oder ihre Posen imitieren. Bei manchen Promis überrascht die Körpergröße. Wer einen großen Namen hat und vor den Kameras eine stattliche Figur abgibt, muss in Wirklichkeit kein hoch gewachsener Mensch sein. Dua Lipa etwa hat eine stattliche Größe von gut 1,70 Meter. Ariana Grande dagegen ist 1,53 Meter. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, Tickets für 22 Euro vorab online kaufen.