Bild in Krankenhaus aufgetaucht : Für Banksy sind Krankenschwestern die Superheldinnen

London Wer sind die wahren Heldinnen im Kampf gegen die Pandemie? Für den mysteriösen Streetart-Künstler Banksy sind es die Krankenschwestern. Und er hat sich auf seine eigene Weise bedankt: mit einem großen Gemälde im britischen General Hospital in Southampton.

Das einen Quadratmeter große Gemälde, zu dem Banksy nur „Game Changer“ (Spielwende) schrieb, soll bis in den Herbst im Krankenhaus bleiben und dann versteigert werden. Der Erlös soll an den chronisch unterfinanzierten staatlichen Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) gehen, wie eine Sprecherin Banksys bestätigte.

Mehr als 100 mit dem Coronavirus infizierte Ärzte und Pfleger sind bereits in Großbritannien gestorben. In Land mangelt es unter anderem an medizinischem Personal, Beatmungsgeräten und Schutzausrüstungen. Viele Pfleger stülpten sich zu Beginn der Pandemie etwa große Müllbeutel über, um sich in Kliniken vor dem Virus zu schützen. Großbritannien ist mit mehr als 30.000 Todesfällen offiziellen Statistiken zufolge das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa. Es wird mit einer sehr hohen Dunkelziffer gerechnet.