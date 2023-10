Zum Tod von Matthew Perry Der beste Freund ist tot

Chandler war eine der faszinierendsten Figuren in einer der erfolgreichsten Serien der Fernsehgeschichte. Er wurde gespielt von Matthew Perry, über 236 Folgen hinweg, die zwischen 1994 und 2004 ausgestrahlt wurden. Perry legte seine Figur als Nervensäge mit Herz an, und ihm gelang das Wunderbare, dass man sich diesem Kerl tatsächlich so verbunden fühlte wie einem echten Menschen. Chandler machte schlechte Witze in unpassenden Momente, und fragte sich danach oft genug, warum er gerade gesagt habe, was er gesagt hatte. Er konterte Kitschgefahr mit Sarkasmus. Er sorgte ohne viel Aufhebens dafür, dass die Zuneigungstektonik unter den Freunden Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc) und Ross (David Schwimmer) die Balance hielt. Und einer der vielen Running Gags war, dass man lange nicht so genau wusste, was Chandler eigentlich beruflich machte. Er ging im Anzug zur Arbeit, er arbeitete in einem Büro im Wolkenkratzer, aber was tippte er in seinen Computer? Chandlers wahre Bestimmung, das legte all das nahe, war das Freund-Sein. Das konnte er am besten, und letztlich war es das, was zählte.