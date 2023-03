Eine Begegnung mt Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa „Man ist, was man tut“

Kein Spur von Trübsinn, von Niedergeschlagenheit oder Resignation. Wer Maria Ressa in ihrem lilafarbenen Blazer begegnet, wird belohnt mit jeder Menge Freudestrahlen. Ihr Optimismus scheint Ausdruck ihres tiefen Einverständnisses, dass all das, was sie seit mehr als 35 Jahren tut, richtig gewesen ist. Und wichtig sein wird. Nämlich als Journalistin aufzuklären, gegen das Unrecht dieser Welt anzuschreiben, anzukämpfen nur mit Worten. Sie sagt: „Wenn ich nicht getan hätte, was ich tat, wäre es nicht Ich gewesen.“ Unterm Strich: „Man ist, was man tut.“ Punkt.