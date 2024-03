Gstbeitrag von Präses Thorsten Latzel Frieden lernen ist schwer

Was wir brauchen in diesen Zeiten, ist Friedenskompetenz, die Fähigkeit zu versöhnen. Das können Schülerinnen und Schüler in vielen Fächern lernen, vor allem im Religionsunterricht. Und auch daran, wie wir als Erwachsene in Konflikten miteinander umgehen. Ja, eine wehrhafte Demokratie braucht Verteidigungsfähigkeit. Diese darf aber nicht leichtfertig zur Kriegsfähigkeit werden. Und wir brauchen vor allem Friedenskompetenz. Krieg lernt sich leider allzu leicht, Frieden lernen ist dagegen schwer. Junge Menschen – und nicht nur sie – benötigen dazu Hoffnung, Bilder gelingenden Lebens und den Mut, im anderen immer mehr zu sehen als Freund oder Feind. Davon sollten wir viel mehr sprechen, gerade auch angesichts des vor uns liegenden Osterfestes. „Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ Jesus Christus hat Frieden verkündet, Liebe gelebt, selbst gegenüber seinen Feinden, und dafür sein Leben riskiert. Als er auf einem Esel zum jüdischen Pessachfest in Jerusalem einreitet, feiert die Menge ihn als Friedenskönig. All das finden die römischen Machthaber überhaupt nicht amüsant. An Karfreitag lassen sie ihre Soldaten Jesus foltern und hinrichten. „Jesus von Nazareth, König der Juden“ steht über ihm am Kreuz. Doch genau diesen Jesus, so glauben wir als Christinnen und Christen, hat Gott auferweckt. Jener Gott lässt den Tyrannen dieser Welt nicht das letzte Wort. Und das Erste, was der Auferstandene zu seinen Jüngern sagt, ist: „Friede sei mit euch!“